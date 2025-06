ALATRI, STORICO TRAGUARDO RAGGIUNTO: OLTRE 1,5 MLN DI EURO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP

3 giugno 2025, una data da ricordare per il Comune di Alatri. L’Amministrazione ha, infatti, approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale per i fabbricati di Via Aldo Moro, Via Colleprata, Via Sicilia e Via Calabria: un iter complesso e impegnativo inerente gli interventi necessari al recupero degli alloggi ERP di proprietà comunale. Dopo oltre trent’anni di attesa, attraverso l’approvazione degli interventi finanziati attraverso la legge 80/2014, l’Amministrazione Comunale di Alatri imprime una svolta storica per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli immobili ERP di proprietà comunale. Con l’approvazione in sede di Giunta delle Deliberazioni in merito sono stati individuati lavori complessivi del valore di €1.692.400. Per quanto riguarda i fabbricati di Via Aldo Moro si tratta di un intervento volto all’efficientamento energetico ed al recupero delle coperture a terrazzo per un valore di € 500.000,00. In Via Colleprata le opere di manutenzione straordinaria sono quantificate in € 914.000,00. In Via Sicilia, un primo intervento pari a € 128.400,00 avrà come focus l’efficientamento energetico, al pari del caso di via Calabria, per i quali si investiranno inizialmente €150.000,00.

Le parole dell’Assessore FdI, Giorgio Tagliaferri:

“Dopo oltre trent’anni, grazie allo straordinario impegno profuso dagli uffici del Settore Patrimonio e da quelli diretti dall’Ing. Stavole, il Comune di Alatri può confermare la svolta impressa dalla Giunta Cianfrocca in merito alle politiche abitative a sostegno delle fasce della popolazione più fragili. Un sentito ringraziamento va anche al Commissario straordinario dell’Ater della Provincia di Frosinone, On. Antonello Iannarilli, agli uffici dell’Ente e al proprio Comitato Tecnico, che hanno contribuito in maniera decisiva al raggiungimento di questo ottimo risultato. Il lavoro prosegue spedito e in maniera costante: soltanto lo scorso mese sono stati assegnati ben sette alloggi di edilizia residenziale pubblica ai nuclei familiari aventi diritto. Un traguardo non di poco conto se si considera che la graduatoria è stata ferma per nove lunghi anni, lasso di tempo in cui chi aveva necessità non ha mai potuto far valere il proprio diritto alla casa. Non è finita qui: sono previsti ulteriori interventi che riguardano gli immobili ERP di Alatri, tra cui la sostituzione delle caldaie, degli infissi e il ripristino delle aree comuni dei fabbricati, come ad esempio le coperture degli edifici, i locali tecnici, gli intonaci esterni e altri di simile entità. È determinante sottolineare che tali iniziative deliberate in Giunta lo scorso 3 giugno, non sono altro che l’inizio di una nuova fase alla quale succederanno lavori per gli alloggi di Via Murette, altri sempre nelle zone di Via Sicilia, Via Calabria e Via Sardegna. Un complesso di interventi inseriti già nelle linee di finanziamento regionale per un valore complessivo di altri € 750.000,00 circa. Non da ultimo, l’Amministrazione ha ottenuto dalla Regione Lazio il via libera per la rimodulazione degli interventi di Housing sociale, previsti in località S. Emidio, per la costruzione di n. 22 nuovi immobili di edilizia residenziale pubblica – numero in riduzione, concordato con gli Uffici della Regione Lazio, a causa dell’aumento dei costi di realizzazione. Parliamo di abitazioni riservate in larga parte alle fasce di popolazione con livelli di reddito immediatamente superiori a quelle previste dalla graduatoria ERP, in percentuale minore saranno assegnate al personale delle Forze dell’Ordine. Merita di essere menzionato, perché testimone di un lavoro certosino operato dagli uffici comunali, anche il Contratto di Quartiere II “Piagge – Civette”: un finanziamento del valore di € 979.671,03 destinato alla riqualificazione di un quartiere dove sono presenti gli alloggi di edilizia popolare, utile a completare il ricongiungimento del centro-storico con l’area di espansione PEEP. È lecito affermare senza timore di smentita che l’assessorato che ho l’onore e l’onere di guidare ha operato in piena sinergia con gli uffici, l’Amministrazione e l’Ater di Frosinone, confermando una volta di più che solo attraverso l’azione di una politica lungimirante con al centro i bisogni delle famiglie è possibile dare frutti concreti per il benessere dei cittadini e del territorio”.