Alatri – Sponsorizzazioni, il Consiglio approva il regolamento

E’ stato approvato nell’ultima seduta di Consiglio comunale il regolamento per la disciplina dei contratti di sponsorizzazione. Il ricorso a iniziative di sponsorizzazione rappresenta un’opportunità innovativa di finanziamento delle attività dell’Ente nel perseguimento dell’interesse pubblico. E’ uno strumento finalizzato a promuovere la collaborazione tra pubblico e privato e a favorire lo sviluppo e il sostegno per la realizzazione di interventi e servizi istituzionali, incrementando il livello qualitativo, e conseguendo maggiori economie di gestione. I contratti di sponsorizzazione potranno riguardare le iniziative, le attività, i mezzi, le prestazioni, i servizi, i lavori e le opere pubbliche inseriti nell’ambito della programmazione dell’Ente. Potranno essere conclusi con soggetti privati, singoli cittadini, associazioni senza scopo di lucro regolarmente costituite enti pubblici e imprese. Il regolamento prevede anche le sponsorizzazioni di interventi di restauro e manutenzione di beni di interesse storico, artistico e culturale, le erogazioni liberali di privati a favore di arte, cultura e spettacolo e il crowdfunding. Il regolamento entrerà in vigore nel quindicesimo giorno successivo l’avvenuta pubblicazione su Albo Pretorio del Comune di Alatri.

COMUNICATO STAMPA

