ALATRI – SPACCIO DI SOSTANZA STUPEFACENTE: UN ARRESTO

Operazione antidroga nel comune di Alatri dove i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno tratto in arresto per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” un 25enne domiciliato a Vico Nel Lazio. Il giovane veniva notato in orario notturno su di un’arteria stradale della città ernica a bordo di un’autovettura ed i Carabinieri insospettitisi provvedevano a controllarlo. A seguito della perquisizione personale e veicolare veniva trovato nella sua disponibilità grammi 4,63 di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”, grammi 24,80 di sostanza stupefacente del tipo “hashish”, nonché la somma di euro 145,00 in banconote di vario taglio. I militari operanti decidevano di effettuare anche una perquisizione domiciliare presso l’abitazione sita in Vico Nel Lazio ove rinvenivano ulteriori grammi 2,85 di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”, grammi 1,60 di sostanza stupefacente del tipo “hashish”, nonché un bilancino di precisione, due coltelli intrisi di sostanza stupefacente del tipo “hashish” e vario materiale occorrente per il confezionamento dello stupefacente.

Lo stupefacente, il denaro, i coltelli, il bilancino di precisione e il materiale per il confezionamento sono stati sequestrati e trattenuti presso il comando operante in attesa di essere depositati presso l’ufficio corpi di reato del Tribunale di Frosinone e le banconote versate sul fondo unico giustizia.

L’arrestato, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, è stato tradotto presso il proprio domicilio in regime degli arresti domiciliari.

È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto, e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato, lo stesso sarà, eventualmente, riconosciuto colpevole, in maniera definitiva, del reato ascrittogli. Il tutto in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

