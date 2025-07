Alatri – “Sotto il cielo stellato” – Musica e magia nel Chiostro di San Francesco

Prosegue a ritmo serrato la 2^ ed. della rassegna “Teatro tra Storia e Spiritualità” con la direzione artistica di Valerio Germani. La rassegna è sostenuta dalla Regione Lazio. Venerdì 18 luglio alle ore 21.30, appuntamento imperdibile con il concerto Sotto il cielo stellato organizzato da A.Gi.Mus sezione di Frosinone. Si tratta di un concerto per pianoforte e violino solisti e orchestra d’archi nella suggestiva location del Chiostro di San Francesco che tante emozioni sta regalando ai numerosi spettatori che partecipano agli spettacoli.

I solisti sono Roberto Galletto, pianista concertista e docente di Musica da Camera presso il Conservatorio ‘Santa Cecilia’ di Roma, e Henry Domenico Durante, spalla e violino solista dell’Orchestra Sinfonica Rossini di Pesaro e docente di Violino presso il Conservatorio ‘Tito Schipa’ di Lecce. Saranno affiancati dall’Orchestra ‘Archi da Camera’, composta da musicisti italiani e stranieri. Il programma prevede due brani composti nei primi anni del Settecento quali il Concerto in La minore per violino di Johann Sebastian Bach e il Concerto in Re minore di Alessandro Marcello nella trascrizione di Bach stesso, e il Doppio concerto per pianoforte, violino e orchestra d’archi di Felix Mendelssohn del 1823.

Roberto GALLETTO

Pianista, erede della tradizione cameristica di Eugenio Bagnoli, con intensa attività concertistica in teatri e sale prestigiose in Italia e all’estero. Ha al suo attivo varie incisioni pubblicate da note etichette discografiche. Tiene masterclass di pianoforte e musica da camera ed è docente titolare presso il Conservatorio Statale di Musica Santa Cecilia di Roma.

Henry Domenico DURANTE

Spalla e violino solista dell’Orchestra Sinfonica Rossini di Pesaro con cui si esibisce in numerosi concerti in Italia e all’estero. Alterna l’attività musicale con quella didattica, insegnando presso il Conservatorio Statale di Musica di Lecce- sede distaccata di Ceglie Messapica.

Un appuntamento da non mancare sottolinea il consigliere delegato alla cultura Sandro Titoni, scaturito da questa importante e proficua collaborazione con la sezione di Frosinone di A.GI.Mus. e del suo presidente Adriano Fabio Testa. Una rassegna che continua a suscitare forti emozioni e sensazioni positive, afferma il sindaco Maurizio Cianfrocca, che anche in questa occasione concertistica saprà intrattenere il pubblico. Un mese di luglio all’insegna del teatro e della buona musica che dimostra la correttezza delle scelte artistiche del direttore Valerio Germani. L’ingresso all’evento è gratuito.