Alatri sostiene l’occupazione: successo per il Job Day al Palazzetto dello Sport

Grande partecipazione e forte interesse hanno caratterizzato il Job Day che si è svolto ieri presso il Palazzetto dello Sport di Alatri. L’iniziativa ha registrato una presenza significativa di giovani e cittadini in cerca di occupazione, attratti dalle opportunità professionali proposte dalle numerose aziende intervenute, a conferma dell’importanza di momenti di incontro diretto tra il mondo del lavoro e chi è alla ricerca di nuove prospettive.

“Il riscontro ottenuto oggi è estremamente positivo – dichiara il Sindaco di Alatri, Maurizio Cianfrocca. “Vedere tanti ragazzi partecipare con attenzione e interesse dimostra quanto sia sentita l’esigenza di creare occasioni concrete di orientamento e inserimento lavorativo. Il nostro auspicio è che i contatti avviati possano tradursi in opportunità reali e durature per il futuro professionale di molti di loro”.

Il Job Day, patrocinato dal Comune di Alatri, è stato organizzato dal Centro per l’Impiego di Frosinone e dal SILD della Provincia di Frosinone, con l’obiettivo di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, offrendo ai partecipanti la possibilità di confrontarsi direttamente con le aziende e consegnare il proprio curriculum vitae.

“Desidero ringraziare tutti i partecipanti, le aziende presenti e le istituzioni intervenute – prosegue il Sindaco – per aver contribuito al successo dell’iniziativa. Un ringraziamento particolare va a Maria Colafrancesco, responsabile dell’organizzazione, per l’impegno, la professionalità e il lavoro svolto, che hanno reso possibile una giornata così importante per il nostro territorio”.

L’Amministrazione comunale conferma il proprio sostegno a iniziative come questa, che rappresentano uno strumento concreto per valorizzare le competenze, sostenere l’occupazione e rafforzare il dialogo tra imprese e comunità locale.