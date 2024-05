Alatri – Sopralluogo al CUP del Comitato San Benedetto e del Sindaco di Fumone

“Questa mattina, con alcuni rappresentanti del comitato San Benedetto, ci siamo recati presso il servizio Cup del San Benedetto di Alatri dove da tempo si riscontrano seri problemi legati al personale, dimezzato da pochi giorni al pari dei Cup di Frosinone, Cassino e Sora. Abbiamo potuto constatare che al servizio prelievi risulta tutto bloccato, con persone spesso costrette a fare la fila inutilmente. Una doppia beffa per tante persone che necessitano di questo servizio”. Così in una nota il sindaco di Fumone, Matteo Campoli e il comitato San Benedetto di Alatri. “Si continua – proseguono – con la campagna elettorale per le europee annunciando assunzioni fatte nella sanità. L’auspicio che questo personale arrivi davvero nei nostri ospedali. La situazione è molto grave – concludono – per non dire compromessa. Noi proseguiremo con gli incontri in tutte le zone della città e nei comuni limitrofi per tenere aggiornati i cittadini e incalzare le istituzioni a dare risposte vere sul fronte sanitario”. foto archivio

Correlati