Alatri, si reca presso il CUP dell’ospedale per la tessera sanitaria e minaccia gli impiegati: 48enne nei guai

Ieri in Alatri, i militari del NORM della locale Compagnia, deferivano in stato di libertà per “minacce ad un incaricato di pubblico servizio, interruzione di pubblico servizio e danneggiamento aggravato su edifici destinati ad uso pubblico” un 48enne del luogo per reati di maltrattamenti in famiglia, truffa e rissa. Il predetto, recatosi presso il CUP dell’Ospedale Civile di Alatri per chiedere informazioni ad un’ impiegata in merito al rilascio della propria tessera sanitaria ed avendo ricevuto da quest’ultima il diniego all’evasione della pratica in quanto di competenza di un altro ufficio, preso da uno scatto d’ira iniziava a minacciare la donna ed a distruggere il pannello in plexiglass di protezione anticovid-19 anteposto alla postazione di lavoro. Nel frattempo tutti gli impiegati presenti al CUP, per difendersi dall’uomo, che nel frattempo stava cercando di scavalcare il bancone interposto tra gli impiegati ed il pubblico, fuggivano all’esterno della struttura ed allertavano i Carabinieri che, giunti immediatamente sul posto provvedevano a bloccare l’uomo all’esterno della struttura evitando che lo stesso degenerasse in altri atti di violenza.

