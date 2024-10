Alatri – Si cosparge di liquido infiammabile e si da fuoco: grave un uomo

Un gesto inispiegabile quello accaduto la notte scorsa ad Alatri. Dalle prime ricostruzioni dei militari dell’Arma, che si sono recati in una abitazione dove un 78enne si e’ cosparso di liquido infiammabile e si e’ dato fuoco, ad accorgersi del gesto la moglie che subito ha dato l’allarme. Sul luogo si sono recati oltre ai Carabinieri i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 che visto la gravita’ delle ferite riportate dal pensionato, hanno predisposto il trasferimento in eliambulanza in un nosocomio romano. Foto Archivio

