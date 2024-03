Alatri – Servizi di controllo straordinario del territorio dei Carabinieri

Prosegue l’attività preventiva da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Alatri, attraverso mirati servizio di controllo del territorio finalizzati al contrasto del fenomeno dei reati predatori.

Nella serata di ieri si è attuato un servizio preventivo finalizzato alla prevenzione dei reati in genere, concentratosi nei comuni di Alatri, Fumone, Fiuggi, Veroli e Boville Ernica, con particolare attenzione anche alle zone periferiche ed isolate. Nel corso dei mirati servizi, la polizia giudiziaria impiegata ha proceduto ad accurate verifiche, anche nei luoghi di abituale ritrovo dei giovani, con l’esecuzione di n.5 perquisizioni personali e veicolari a carico di persone ritenute sospette. In Veroli, un giovane gravato da un provvedimento di “Daspo urbano” è stato deferito all’Autorità Giudiziaria, per aver violato le prescrizioni imposte dal Questore di Frosinone. Un giovane di Boville Ernica è stato sorpreso dai militari con grammi 3 di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”, e pertanto è stato segnalato alla Prefettura di Frosinone quale assuntore di sostanze stupefacenti per uso non terapeutico, con contestuale sequestro amministrativo dello stupefacente.

Complessivamente, nel corso dei servizi straordinari sono stati controllati n. 21 veicoli ed identificate n. 40 persone, elevando n. 2 contravvenzioni per violazioni di norme al C.D.S..

I servizi straordinari di controllo del territorio, disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone al fine di garantire sicurezza ai cittadini, saranno effettuati anche nei prossimi giorni. Massimo è l’impegno dei Carabinieri per consentire ai cittadini di avere punti di riferimento forti e pronti a rispondere alle richieste di aiuto, ed allo stesso tempo presidiare efficacemente i territori dei singoli comuni ed intercettare i malviventi.

