Alatri – Senza assicurazione e alla guida di un veicolo sotto sequestro, automobilista sanzionato dalla Polizia Locale

Nella mattinata del 23 gennaio, la Polizia Locale di Alatri, nel corso di servizio di controllo di Polizia Stradale, ha fermato veicolo che circolava nonostante lo stesso risultasse senza assicurazione e già sequestrato da altro organo di Polizia da dicembre 2022. Il conducente del mezzo, che da accertamenti esperiti d’ufficio è risultato essere anche il custode dello stesso, è stato sanzionato per una cifra di oltre duemila euro. Lo stesso conducente rischia, inoltre, la revoca della patente di guida, che verrà eventualmente disposta, a seguito della valutazione della gravità della condotta posta in essere, dalla Prefettura di Frosinone. L’automobile è stata confiscata dagli agenti operanti. L’attività di controllo posta in essere si integra in un’azione costante della Polizia Locale di Alatri volta a un continuo controllo della circolazione stradale sulla viabilità comunale, provinciale e regionale. Nel corso del 2024 gli operatori di Polizia Locale hanno controllato su strada più di mille veicoli ed elevato 104 sanzioni. Tale attività si affianca a quella di gestione dei sistemi automatizzati di controllo e a quella del controllo della sosta nelle aree urbanizzate. Il controllo della sosta, con l’assunzione dei nuovi operatori avvenuta negli ultimi tre anni, è stato potenziato notevolmente, soprattutto nel corso del 2024. Tale attività ha garantito, oltre a una più ordinata fruizione degli spazi destinati alla sosta da parte degli automobilisti, un notevole aumento delle entrate registrate derivanti dal pagamento del canone di sosta. Nel 2024, rispetto al 2023, è stato registrato dal Comando di Alatri un aumento delle somme introitate per la sosta pari a più del 50%. Il Comandante, dott. Nicola Bucciarelli, sottolinea la propria soddisfazione per il grande lavoro posto in essere sulla strada da tutti gli operatori viabilisti e di coordinamento dal Vice Commissario Aggiunto Giancarlo Fiorini, responsabile del Servizio di Infortunistica e Polizia Stradale, e dal Vice Commissario Aggiunto Enrico Cataldi, responsabile della gestione dell’Ufficio Verbali e Contenzioso.

