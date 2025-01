ALATRI – SENSIBILIZZAZIONE SULL’ABBANDONO DELLE DEIEZIONI CANINE E SUL DECORO URBANO

“Mi rivolgo alla cittadinanza per parlare di un tema che riguarda tutti noi: il decoro e la pulizia della nostra città, in particolare all’abbandono delle deiezioni canine lungo le strade e nelle aree verdi. Un comportamento che, oltre a danneggiare l’aspetto del nostro ambiente urbano, compromette l’igiene e il benessere di tutti i cittadini.Troppo spesso ci troviamo di fronte a scene sgradevoli in cui le deiezioni lasciate dai cani vengono ignorate, creando disagi sia per i pedoni sia per gli operatori comunali che, con impegno e dedizione, si occupano della cura del verde pubblico. Non possiamo permettere che questa inciviltà continui a danneggiare la nostra città, ostacolando il nostro costante impegno per una Alatri più bella, pulita e accogliente.Desidero ricordare a tutti i proprietari di cani che l’ordinanza comunale è chiara e va rispettata. Quando portate il vostro cane a spasso, vi invito a seguire alcune semplici, ma fondamentali, regole: usare sempre il guinzaglio, portare con sé i sacchetti per raccogliere le deiezioni e smaltire correttamente nei cestini appositi.Inoltre, desidero sottolineare che il mancato rispetto di queste regole comporta una multa di 100€, una sanzione che serve a tutelare il rispetto per gli altri cittadini e per la nostra città.Chi ama davvero il proprio cane, ama anche la propria città. Ognuno di noi è chiamato a fare la sua parte per mantenere Alatri pulita e accogliente, contribuendo così a migliorare l’ambiente in cui viviamo e creando uno spazio più sicuro, sano e piacevole per tutti”Il sindaco di Alatri”.

Il sindaco di Alatri dott. Maurizio Cianfrocca

