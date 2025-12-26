Alatri – Seconda edizione del Gran Concerto di Capodanno

Festeggiando l’inizio dell’anno in musica nella Cattedrale di San Paolo ad Alatri.

La Città di Alatri si prepara ad accogliere il nuovo anno con la seconda edizione del Gran Concerto di Capodanno 2026, un appuntamento musicale di grande prestigio che si terrà giovedì 1° gennaio 2026 alle ore 18.00, nella suggestiva Cattedrale di San Paolo Apostolo.

Protagonista della serata sarà anche quest’anno l’Orchestra Sinfonica delle Cento Città, istituzione orchestrale riconosciuta dal Ministero della Cultura, diretta dal Maestro Manlio Polletta. L’orchestra, coordinata e con la direzione artistica del Maestro Eugenio Falanga, rappresenta oggi una realtà artistica solida e ampiamente riconosciuta nel panorama musicale nazionale e internazionale.

Nel corso degli anni, l’Orchestra Sinfonica delle Cento Città si è esibita nelle più importanti sale da concerto e nei principali teatri italiani, partecipando a prestigiose rassegne concertistiche in Italia e all’estero. Il suo repertorio spazia dalla musica sinfonica a quella lirica, fino al mondo delle colonne sonore, collaborando con direttori d’orchestra di fama nazionale e internazionale. Tra i più recenti successi si ricordano l’esecuzione dello “Stabat Mater” di Gioachino Rossini presso i Musei Vaticani e il prestigioso concerto in programma in questi giorni al Teatro dell’Opera di Roma, con riprese a cura di Rai Cultura.

Il Gran Concerto di Capodanno 2026 offrirà al pubblico un raffinato viaggio musicale attraverso le opere di Mozart, Rossini, Tchaikovsky e Strauss: un programma ricco di emozioni, virtuosismo e raffinatezza, capace di alternare melodie eleganti e armoniose a brani brillanti e vivaci del grande repertorio lirico-sinfonico, eseguiti ad altissimo livello artistico.

L’evento, realizzato in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Regione Lazio e il Comune di Alatri, sarà impreziosito dalla conduzione della bravissima Claudia Manni e si annuncia ricco di sorprese.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Sindaco di Alatri, dott. Maurizio Cianfrocca, in occasione della seconda edizione del Gran Concerto di Capodanno, un evento fortemente voluto dall’Amministrazione comunale e nato da un’idea dello stesso primo cittadino.

“Mi fa particolarmente piacere – ha dichiarato il Sindaco – constatare come, dopo il grande successo della prima edizione dello scorso anno nel bellissimo Salone Lucina Croce Spalvieri, questo concerto continui il suo percorso di crescita. L’auspicio è che possa entrare stabilmente nel cartellone degli appuntamenti culturali alatrensi e diventare, nel tempo, un momento di riferimento per Alatri”.

Il Sindaco ha ricordato come, nella passata edizione, il grande afflusso di pubblico non avesse consentito a tutti di assistere all’evento, segno evidente dell’interesse e dell’apprezzamento dimostrati dai cittadini. “Proprio da qui – ha aggiunto – è nata la scelta di ospitare quest’anno il concerto nella Cattedrale di San Paolo Apostolo, uno spazio capace di accogliere un numero ancora maggiore di persone e di rendere questo appuntamento davvero aperto a tutta la Città”.

Il Consigliere delegato Sandro Titoni dichiara:

“Siamo felici di ospitare anche quest’anno il Gran Concerto di Capodanno, un appuntamento che apre il nuovo anno all’insegna della cultura, della bellezza e dell’armonia. Un evento che sta diventando una tradizione per la nostra città, capace di unire musica, spiritualità e senso di comunità in un luogo simbolico e straordinario. Un sentito ringraziamento va alla Diocesi di Anagni-Alatri, nella persona del Vescovo Mons. Santo Marcianò e del parroco Don Walter Martiello, per aver accolto con generosità e disponibilità l’iniziativa, mettendo a disposizione la splendida cornice della Cattedrale di San Paolo Apostolo.

Ci auguriamo che questo concerto possa rappresentare un momento di gioia, condivisione e riflessione per tutta la cittadinanza. La cultura è un dono da coltivare insieme, ogni giorno dell’anno”.