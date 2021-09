Alatri, scavalca il muro e si introduce all’interno di una villa: bloccato e arrestato

Ieri i Carabinieri del N.O.R.-Aliquota Radiomobile della Compagni di Alatri, nell’ambito di un servizio di prevenzione e repressione dei reati predatori, hanno arrestato un 52enne di Veroli sorpreso all’interno di un’abitazione sita in quel centro. L’uomo, dopo aver scavalcato il muro di cinta della villa, approfittando dell’assenza degli occupanti ha forzato il portone d’ingresso introducendosi all’interno della struttura ove asportava diversi suppellettili e statuette che occultava all’interno di due borsoni. I militari operanti, intervenuti a seguito di segnalazione giunta alla centrale operativa della Compagnia di Alatri, hanno bloccato l’uomo all’interno della villa in procinto di scappare. L’arrestato, espletate le formalità di rito, come disposto dall’A.G. è stato tradotto in regime degli arresti domiciliari presso l’abitazione della madre, in attesa del rito di convalida previsto per domani.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

