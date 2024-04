Alatri Rock Tribute History, appuntamento il 26, 27 e 28 aprile. Il sindaco Cianfrocca lancia il countdown

È partito il countdown per Alatri Rock Trbute History, la tre giorni di musica che porterà nella Città dei Ciclopi tre giorni di musica rock di altissimo spessore. Tre tra le Tribute Band più apprezzate nel panorama internazionale, il prossimo 26, 27 e 28 aprile, daranno vita a tre concerti su un palco, quello di piazza Santa Maria Maggiore, che si annuncia incandescente. Si comincia con la musica degli Aerosmith suonata dai Big Ones il 26 aprile; si continua con il tributo ai Nirvana con il progetto “A Night with Nirvana” con Will Hunt, batterista degli Evanescence, degli Heroes and Monsters e Vasco Rossi, insieme a Clayton Sturgeone e Steve Armeli; si conclude con la musica degli AC/DC grazie ai BlackIce il 28 aprile. Un evento targato You Marketing – You Event e fortemente voluto dall’amministrazione comunale. Il sindaco Maurizio Cianfrocca, a tal proposito ha dichiarato: “Siamo davvero contenti di questa nuova opportunità che ci permette di ospitare ad Alatri un evento rock di tale portata. Abbiamo sperimentato le potenzialità di eventi di questo genere la scorsa estate con il concerto degli Heroes and Monsters. In piazza Santa Maria Maggiore c’erano migliaia di persone. Sono eventi che servono alla promozione del territorio. Stavolta, ci prepariamo a vivere tre giorni con tre Tribute band apprezzate a livello internazionale. Torna a suonare qui Will Hunt, batterista di fama mondiale e ciò non può che farci piacere”. Tre giorni di musica in una cornice bellissima come quella di Piazza Santa Maria Maggiore che confermano la vocazione attrattiva di Alatri: “Alatri si conferma viva e vogliosa di vivere serate in piazza. Nelle scorse settimane, anche i festeggiamenti del Santo Patrono che hanno riunito la nostra comunità per una festa religiosa e della tradizione, hanno evidenziato la voglia di aggregazione della cittadinanza. Adesso ci prepariamo ad un evento che oltre ad Alatri, chiama in causa un pubblico vasto dei paesi limitrofi ma anche da più lontano. Come è stato nel concerto di quest’estate, siamo sicuri che anche stavolta Alatri diventerà metà del popolo vasto del rock. Siamo pronti ad accoglierlo”.

COMUNICATO STAMPA