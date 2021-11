Alatri – Rifiuto di sottoporsi all’accertamento dello stato di ebbrezza alcolica: 45enne denunciato

Nella decorsa nottata, in Alatri, personale del N.O.R.M. – Aliquota Radiomobile, nell’ambito di un predisposto servizio per il controllo del territorio, finalizzato a contrastare la commissione dei reati in genere, deferiva in stato di libertà alla competente A.G. un 45enne di Veroli (già gravato da vicende penali per rissa, stupefacenti, guida in stato di ebbrezza e lesioni personali), poiché resosi responsabile del “rifiuto di sottoporsi all’accertamento dello stato di ebbrezza alcolica”. Nello specifico, l’uomo veniva controllato mentre era alla guida di un’autovettura e poiché emanava un forte odore di alcool, i militari operanti lo invitavano a sottoporsi all’accertamento etilometrico, al quale però manifestava il proprio rifiuto. Veniva quindi deferito e, contestualmente, oltre al ritiro della patente, gli veniva sequestrata amministrativamente l’autovettura.

