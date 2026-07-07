Alatri, revocati i domiciliari: 34enne finisce in carcere per reati di mafia e droga

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Nei giorni scorsi i  militari della locale Stazione Carabinieri  traevano in arresto un 34enne di origini campane, già censito, in esecuzione dell’ordinanza di “sospensione della misura degli arresti domiciliare e accompagnamento presso istituto di pena”, emessa della Corte di Appello di Napoli -Ufficio Esecuzioni Penali. In particolare, l’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione ad Alatri, per vari reati tra i quali “associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, rapina ed estorsione, con l’aggravante dell’associazione di tipo mafioso”, dovendo scontare una pena residua di anni 8 mesi 2 e 20 giorni di reclusione per fatti commessi dal 2011 al 2015 in Castellamare di Stabia (Na). Al termine delle formalità di rito, l’arrestato veniva tradotto presso la Casa Circondariale di Frosinone.

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