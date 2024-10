Alatri – Resoconto riunione di maggioranza, fine crisi politica

Durante la riunione di maggioranza tenutasi mercoledi, è stata ufficialmente chiusa la crisi politica che ha interessato il Comune di Alatri. Il confronto ha messo in luce le criticità nella gestione amministrativa, rendendo necessaria una revisione della Giunta e una nuova assegnazione delle deleghe. Le esperienze degli ultimi mesi hanno dimostrato l’importanza di affrontare le difficoltà con umiltà e apertura, riconoscendo che i cambiamenti possono essere utili per garantire continuità e stabilità. Questa è la vera essenza della politica: un dialogo costruttivo che mira a una ripartenza condivisa, per proseguire con efficienza fino alla fine della legislatura. È fondamentale rispettare l’impegno preso con i cittadini che hanno riposto la loro fiducia in questa maggioranza. Nonostante le incomprensioni iniziali che hanno minacciato di compromettere i rapporti politici, il senso di responsabilità e il bene comune hanno prevalso. Ogni membro della maggioranza ha riconosciuto i propri errori, ma ora c’è una rinnovata determinazione a proseguire con impegno. Alla luce delle correzioni adottate, è inopportuno alimentare polemiche infondate. A partire da domani, proseguirà con più forza un iter politico finalizzato a risolvere le questioni aperte con fermezza e determinazione, per il miglioramento della nostra città.

COMUNICATO STAMPA

Correlati