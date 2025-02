Alatri – Prosegue l’attività di prevenzione dei militari della locale Compagnia Carabinieri

Nei giorni scorsi gli uomini dell’Arma di Alatri hanno proceduto ad integrare il dispositivo di prevenzione mettendo 6 pattuglie nel territorio di competenza al fine di contrastare i reati in generale ed in particolare quelli contro il patrimonio.Nei comuni di Alatri, Fiuggi, Veroli e Vico nel Lazio, si è dato corso a controlli messi in atto da parte dei Carabinieri, le cui risultanze operative hanno consentito di deferire in stato di libertà 1 persona per resistenza a P.U., 1 persona per furto aggravato e 1 persona per rifiuto dell’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti. Inoltre, sono state segnalate alla competente autorità 7 persone quali assuntori di sostanza stupefacente per uso non terapeutico, con contestuale sequestro amministrativo di grammi 16 di sostanza stupefacente del tipo “hashish”, grammi 0,50 di sostanza stupefacente del tipo “cocaina” e grammi 0,50 di sostanza stupefacente del tipo “crack”. Nel corso dei servizi, complessivamente, sono stati controllati 96 veicoli ed identificate 102 persone, irrogate 3 proposte di foglio di via obbligatorio, elevate 15 contravvenzioni per violazioni di norme al C.D.S., effettuate 7 perquisizioni personali.Particolare attenzione è stata rivolta anche ai luoghi di ritrovo dei giovani ed a riguardo sono stati controllati 5 esercizi di pubblico intrattenimento.Tali risultati sono il frutto dell’impegno dell’Arma volto a salvaguardare l’incolumità dei cittadini e delle attività commerciali insistenti nel territorio, che continuerà anche nel prossimo futuro al fine di fornire una sempre maggiore cornice di sicurezza ed in particolare preservare la serenità domestica con special riguardo ai furti in abitazione.

foto archivio