Alatri – Prosegue l’attività di prevenzione dei militari della locale Compagnia Carabinieri

Prosegue l’attività dei Carabinieri della Compagnia di Alatri che nelle ultime ore hanno effettuato un servizio coordinato largo raggio, predisposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone, finalizzato alla sicurezza urbana, il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nonché la prevenzione di reati in genere.

Il servizio è stato prevalentemente espletato nel Comune di Alatri dando corso a controlli messi in atto da parte dei militari con l’ausilio di unità cinofile della Guardia di Finanza di Frosinone e Polizia Locale di Alatri, le cui risultanze operative hanno consentito di irrogare 3 proposte di fogli di via, segnalare 1 persona alla Prefettura di Frosinone quale assuntore di sostanze stupefacente per uso non terapeutico, con contestuale sequestro amministrativo di 1,30 grammi di sostanza stupefacente del tipo “hashish”, elevare 5 violazioni di norme al C.D.S., effettuare 1 perquisizione personale, controllare 96 veicoli ed identificare 145 persone. Sono stati altresì controllati alcuni luoghi di ritrovo e 6 esercizi di pubblico intrattenimento, elevando 1 sanzione amministrativa per il mancato rispetto delle norme in materia fiscale.

Tali risultati sono il frutto dell’impegno dell’Arma volto a salvaguardare l’incolumità dei cittadini e delle attività commerciali insistenti nel territorio, che continuerà anche nel prossimo futuro in considerazione dell’aumento del flusso turistico estivo al fine di fornire una sempre maggiore cornice di sicurezza.

