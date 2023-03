Alatri – Prosegue l’attività di prevenzione dei militari della Compagnia Carabinieri

Proseguono le attività istituzionali finalizzate alla prevenzione dei reati in genere da parte degli uomini della Compagnia Carabinieri di Alatri. In particolare nel comune di Veroli i militari della locale Stazione hanno segnalato alla Questura di Frosinone per l’irrogazione del D.A.S.P.O., n. 2 persone, poiché, congiuntamente, durante un incontro di calcio di un campionato minore, hanno iniziato ad assumere comportamenti e condotte tali da turbare l’ordine e la sicurezza pubblica, mettendo in pericolo l’incolumità delle altre persone presenti all’incontro.

Nella stessa settimana nei comuni di Guarcino e Boville Ernica i militari dell’Arma hanno segnalato 2 persone alla Prefettura di Frosinone quali assuntori di sostanze stupefacenti per uso non terapeutico, con contestuale sequestro amministrativo di 0,5 grammi di sostanza stupefacente del tipo “hashish” e 100 grammi di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”; inoltre, dalle varie attività di controllo, sono stati deferiti alle autorità competenti 5 soggetti rispettivamente per guida in stato di ebrezza, con contestuale ritiro di patente, violazione degli obblighi imposti dalla misura di sicurezza del D.A.S.P.O., danneggiamento con interruzione di pubblico servizio e maltrattamenti in famiglia.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO