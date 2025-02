Alatri – Prosegue il Progetto “Teatro tra Storia e Spiritualità” con l’evento “La Spiritualità nell’arte”

Dopo il successo del primo spettacolo teatrale con l’attore e doppiatore Riccardo Peroni, il Maestro Gesualdo Coggi e gli attori Costantino Calicchia, Fabiana Pomella e Valerio Germani, il Progetto “Teatro tra Storia e Spiritualità” prosegue con un nuovo appuntamento imperdibile. Domenica 16 febbraio, alle ore 17.30, presso la sala “Carlo Costantini” della Biblioteca Comunale “L. Ceci” di Alatri, avrà luogo l’evento “La Spiritualità nell’arte”. L’ingresso sarà gratuito.

L’evento, condotto da Nicoletta Trento, offrirà un affascinante racconto di storie, vicende e opere d’arte legate alla città di Alatri e al suo territorio. Saranno illustrate le opere conservate nella Concattedrale di San Paolo, nella Chiesa di Santa Maria Maggiore, nella Chiesa di San Francesco, in quella di San Silvestro e in molti altri luoghi di fede e cultura. Un’opportunità unica per riscoprire la storia di Alatri attraverso una narrazione dinamica e coinvolgente, nell’occasione del Giubileo degli Artisti. Questo evento assume particolare significato, considerando che la Concattedrale di San Paolo è stata proclamata sede giubilare.

A rendere l’incontro ancora più speciale la partecipazione di figuranti in costume d’epoca e la lettura di testi poetici e documenti storici a cura degli attori Alice Ceccarelli e Vittorio Stagno. Inoltre, per favorire la partecipazione di persone con disabilità sensoriale, sono state realizzate riproduzioni in miniatura di alcuni dettagli artistici della città.

Il Sindaco di Alatri, Maurizio Cianfrocca, e il Delegato alla Cultura, Sandro Titoni, esprimono grande soddisfazione per il proseguimento del progetto. Titoni afferma: “Siamo entusiasti di proseguire il nostro viaggio attraverso la storia e la spiritualità di Alatri con questo evento. ‘La Spiritualità nell’arte’ non è solo un’opportunità per scoprire le meraviglie artistiche del nostro territorio, ma anche un momento di condivisione e riflessione collettiva. In un anno così speciale come il Giubileo degli Artisti, vogliamo rendere omaggio alla nostra cultura e alle nostre tradizioni, coinvolgendo tutti, senza barriere. Invitiamo la comunità a partecipare e vivere insieme questa esperienza unica.”

Il progetto proseguirà con un ricco programma di spettacoli teatrali e musicali nel periodo primavera-estate, sotto la direzione artistica di Valerio Germani.