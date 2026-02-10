ALATRI – PROMOZIONE AL GRADO DI MARESCIALLO MAGGIORE DI GENTILI CLAUDIO

Nella mattinata odierna, presso la Compagnia Carabinieri di Alatri, vi è stata la consegna del nuovo grado di Maresciallo Maggiore all’Ispettore Gentili Claudio, Comandante dell’Aliquota Radiomobile.

Il Comandante della Compagnia Carabinieri di Alatri Capitano Rosano Leonardo, ha apposto personalmente il nuovo grado di Maresciallo Maggiore al militare.

Alla cerimonia hanno partecipato anche il Luogotenente C.S. Imperatore Claudio Comandante del Nucleo Comando della Compagnia ed il Luogotenente Invelito Giovanni Comandante della Stazione di Alatri ed è stato un momento emozionante che ha valorizzato il nuovo traguardo raggiunto.

Il Maresciallo Maggiore Gentili Claudio dal novembre 2014 al settembre 2024 ha prestato servizio presso la Stazione Carabinieri di Alatri per poi passare al Comando dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia con la quale si è distinto in varie operazioni di polizia giudiziaria.