Alatri – Progetto “Teatro tra Storia e Spiritualità” terza edizione 2026

Alatri si conferma un vivace centro culturale, capace di coniugare tradizione e innovazione, offrendo al pubblico emozioni autentiche e preziose occasioni di crescita culturale, sociale e turistica.Prossimo appuntamento 9 maggio con “Al di là del loggione”.

Prosegue con successo la terza edizione della rassegna teatrale “Teatro tra Storia e Spiritualità”, promossa dal Comune di Alatri con il contributo dalla Regione Lazio – Direzione Cultura – per la valorizzazione del patrimonio culturale attraverso lo spettacolo dal vivo. Lo scorso 26 aprile la sala della Biblioteca comunale ha registrato il tutto esaurito, accogliendo un pubblico numeroso e partecipe – famiglie, bambini e appassionati – per lo spettacolo “Un gatto a tre zampe”, fiabe di Gianni Rodari da “Gelsomino nel paese dei bugiardi”. Sul palco, una raffinata ensemble composta da sei musicisti d’eccezione – Bruno Lombardi (flauto), Massimo Ranieri (oboe), Antonello Timpani (clarinetto), Raffaele Ramunto (fagotto), Giulia Matera (corno) e Salvatore Morganti (percussioni) – ha dato vita alle musiche originali composte e dirette dal Maestro Antonio D’Antò. A impreziosire ulteriormente lo spettacolo, la voce calda e intensa del soprano e voce recitante Maria Teresa Bottini, capace di incantare il pubblico con una narrazione evocativa e profondamente coinvolgente.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 9 maggio con “Al di là del loggione”, Concerto d’Opera a cura di Dayana D’Aluisio. Si preannuncia un evento di grande fascino: un viaggio emozionante tra le più celebri arie di Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini e Ruggero Leoncavallo. Non un semplice concerto, ma un autentico salotto musicale in stile Ottocento, arricchito da aneddoti, curiosità e racconti sugli autori e sugli interpreti dell’epoca: un’esperienza immersiva capace di trasportare il pubblico nell’atmosfera elegante e appassionata dei grandi teatri lirici. Lo sguardo è già rivolto all’estate: a partire da luglio, infatti, la rassegna si sposterà nella suggestiva cornice del Chiostro di San Francesco, dove prenderà vita un ricco cartellone di musica e teatro, a breve la presentazione ufficiale di tutti gli eventi in programma. Si consolida l’impegno del Comune di Alatri nella promozione costante della cultura sul territorio, rappresentato dal Delegato alla Cultura Sandro Titoni e dal Sindaco Maurizio Cianfrocca; impegno che vede coinvolto l’Ufficio Cultura, attivamente dedicato all’organizzazione delle iniziative, e il Direttore artistico Valerio Germani.

Alatri si conferma così un vivace centro culturale, capace di coniugare tradizione e innovazione, offrendo al pubblico emozioni autentiche e preziose occasioni di crescita culturale, sociale e turistica.