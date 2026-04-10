Alatri – Primo concerto del Festival Concerto da Camera edizione 2026

L’associazione A.Gi.Mus sezione di Frosinone è lieta di annunciare il primo concerto del festival Concerto da Camera edizione 2026, che si terrà sabato 11 aprile alle ore 18:30 presso la Biblioteca Comunale di Alatri “Luigi Ceci”.

Ospite di questo primo evento sarà l’Amoroso Duo, composto dalla violinista Senka Slipac e dal fisarmonicista Vehbija Hodzic.

L’attività ufficiale del duo inizia nel 2024 con un recital all’HKD Napredak di Zenica. Nello stesso anno hanno realizzato numerosi concerti di rilievo, tra cui l’esibizione cameristica con ensemble presso il Museo Nazionale di Sarajevo, il concerto per la consegna del Grande Premio Ivo Andrić presso l’Istituto Andrić (Višegrad – Andrićgrad), e la partecipazione alla mostra Sarajevo nello stile dei grandi maestri (arte AI di Mie Fendi) presso l’Istituto Bosniaco – Fondazione Adil Zulfikarpašić (Sarajevo).

Attualmente il duo è attivo a Roma, dove ha presentato il proprio repertorio al pubblico italiano con un concerto nell’ambito del festival Musicale delle Nazioni (luglio 2025).

A livello internazionale il duo ha ottenuto importanti riconoscimenti: quinto posto al PIF Castelfidardo in Italia nella categoria musica da camera; al festival Talento Contemporaneo F.V.G. 2025 a Trieste hanno conquistato il PRIMO PREMIO ASSOLUTO con 98/100 punti nella categoria Astor Piazzolla – musica da camera. Hanno inoltre ottenuto il secondo posto al 78° Campionato Mondiale di Fisarmonica a Sarajevo Est (Bosnia ed Erzegovina) e il secondo posto al Trofeo Mondiale di Fisarmonica (edizione online).

Amoroso Duo coltiva una comunicazione musicale intensa e un approccio innovativo all’esecuzione, caratterizzato da chiarezza espressiva, precisione tecnica e un forte senso del dialogo musicale, lasciando così un’impronta profonda e un segno distintivo sia sul pubblico locale che internazionale. Attualmente sono in perfezionamento presso il Conservatorio di Santa Cecilia a Roma (Italia), dove continuano a sviluppare e consolidare la propria visione artistica.

Il Festival è in collaborazione con il Comune di Alatri.