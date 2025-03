Alatri – Presentazione Settimana Santa e Venerdì Santo 2025

Si è svolta il 1° marzo, presso la Biblioteca Comunale di Alatri, la presentazione della Settimana Santa di Alatri, una manifestazione che affonda le sue radici nel 1835 e che oggi rappresenta uno degli eventi più significativi per la comunità alatrense.

All’incontro hanno partecipato il presidente della Pro Loco, Orestino Fanfarillo, il priore della Confraternita Passione e Morte di Nostro Signore Gesù Cristo, Arcangelo Cataldi, il consigliere delegato alla cultura del Comune di Alatri, Sandro Titoni, e il Sindaco di Alatri, Dott. Maurizio Cianfrocca.

Il presidente Fanfarillo ha illustrato il programma della Settimana Santa, che avrà inizio domenica 13 aprile in Piazza Santa Maria Maggiore con l’esibizione dei cori storici “Scurano” e “Pietro Ambrigi”, che daranno il via alla manifestazione. Giovedì 17 aprile si terrà la rappresentazione dell’Ultima Cena presso la Chiesa dei Padri Scolopi, con quattro repliche (19:00, 20:30, 21:30, 22:30). Il giorno clou sarà venerdì 18 aprile, con l’inizio del processo alle ore 20:15, seguito dal tradizionale corteo storico che attraverserà il centro della città. La manifestazione si concluderà con la tradizionale crocifissione.

Il priore Arcangelo Cataldi ha spiegato la parte religiosa della processione, che inizierà con l’esposizione delle statue a mezzanotte del 18 aprile, seguita dalla processione religiosa alle 19:30.

Il consigliere delegato alla cultura, Sandro Titoni, ha fornito un excursus sulla storia della Processione del Venerdì Santo, evidenziando le evoluzioni avvenute nel corso degli anni, dall’introduzione della crocifissione ultima cena e processo curati da Fernando Gatta ed Alessandro Cola, fino all’attuale impostazione, ideata da Gigino Minnucci negli anni ’50. Titoni ha sottolineato come la particolarità del Venerdì Santo di Alatri risieda nel fatto che il corteo non ha una regia, permettendo a tutti i partecipanti di interpretare i propri ruoli secondo la propria visione.

La manifestazione sta guadagnando sempre più partecipanti, anche da comuni limitrofi, e si inserisce in un contesto di grande rilevanza culturale, in quanto Alatri, Veroli, Anagni e Ferentino hanno recentemente annunciato la candidatura a Capitale della Cultura Italiana 2028.

Inoltre, dal 12 al 26 aprile, sarà aperta una mostra dedicata alla Settimana Santa, curata dalla dottoressa Emma Ritarossi, che esporrà particolarità messe a disposizione dalla Pro Loco e dalle confraternite.

Il Sindaco Cianfrocca ha espresso un sincero ringraziamento a tutte le persone che lavorano instancabilmente per garantire il successo di questo evento. Un particolare elogio a tutti i volontari, alle forze dell’ordine e a tutti coloro che, con dedizione e impegno, si adoperano per garantire la sicurezza e il buon svolgimento della manifestazione.

Questo giorno è senza dubbio il giorno più atteso dell’anno per la nostra comunità, un momento di riflessione e di condivisione. In occasione della settimana Santa conclude il sindaco, sarà indetto un concorso fotografico per celebrare i 25 anni degli scatti della Settimana Santa del grande fotografo Berengo Gardin. Le sue opere, esposte in una sala dedicata a lui, nostro cittadino onorario, ci ricordano l’importanza della nostra tradizione e della nostra cultura.

Un momento toccante della conferenza è stato dedicato al Prof. Ennio Orgiti, premiato per il suo impegno nella Pro Loco, e al presidente Fanfarillo, che ha ricevuto una targa per i suoi 30 anni di presidenza, un esempio di dedizione e amore per la cultura di Alatri.

La conferenza si è conclusa con la presentazione dello spot pubblicitario della manifestazione, che sarà diffuso attraverso i canali istituzionali e televisivi.