Alatri – Presentazione del libro “I Diari del Boss. Parole, Segreti e Omissioni di Matteo Messina Denaro” di e con Lirio Abbate

Martedì prossimo alle ore 17.30 nella sala conferenze “Carlo Costantini” della biblioteca comunale “Luigi Ceci” di Alatri, appuntamento da non perdere con il giornalista e scrittore Lirio Abbate. Verrà presentato il suo ultimo libro “I Diari del Boss. Parole, Segreti e Omissioni di Matteo Messina Denaro pubblicato dalla casa editrice Rizzoli. Dialogherà con il giornalista l’Avv. Fabio Padovani. ” L’evento organizzato in collaborazione con la libreria Ubik di Frosinone, ci consentirà di conoscere da vicino un giornalista tra i massimi esperti di criminalità organizzata, autore di diversi saggi sull’argomento che lo costringono a vivere sotto scorta. Un penny per i tuoi pensieri. Questa frase chiude l’ultima lettera di Matteo Messina Denaro alla figlia, contenuta nei quaderni sequestrati durante le indagini e svelati nel libro di Lirio Abbate. Il giornalista svela, organizza e commenta la corrispondenza unilaterale del boss con la figlia Lorenza, durata 13 anni dal 2003 al 2016 e scovata dagli investigatori durante le indagini. Nell’ultima lettera del secondo ‘libricino’ MMD prima consiglia con civetteria da “uomo che sa apprezzare e valorizzare l’aspetto femminile” alla figlia di portare i capelli in “studiato disordine”. Poi aggiunge la frase ‘un penny per i tuoi pensieri‘ accanto alla quale incolla un vero penny con due strisce di scotch trasparente. Sotto la data 28 maggio 2016 e l’ultima richiesta: “Lorenza porta ogni tanto una rosa gialla a stelo lungo alla mia tomba è l’unica cosa che ti chiedo”. Un lavoro, quello di Abbate, che ci consente di approfondire la conoscenza con Matteo Messina Denaro, un boss mafioso tra i più importanti di Cosa Nostra, morto nel 2023, la cui latitanza è durata per ben 29 anni. Si tratta di un evento imperdibile afferma il Sindaco di Alatri Maurizio Cianfrocca, che ci permetterà di interagire con uno dei più grandi conoscitori della mafia. Una iniziativa di assoluto rilievo culturale, afferma il consigliere delegato alla cultura Sandro Titoni per la quale ringrazio la libreria Ubik di Frosinone e l’avv. Fabio Padovani che si è reso disponibile a moderare l’incontro.

Correlati