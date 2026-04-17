Alatri – Presentazione degli eventi di primavera del Progetto “Teatro tra Storia e Spiritualità” terza edizione 2026

Alatri, tre appuntamenti di primavera tra storie, musica e teatro La città di Alatri si prepara ad accogliere tre eventi culturali di alto profilo artistico e culturale, nell’ambito del Progetto “Teatro tra Storia e Spiritualità” terza edizione. Il Progetto curato dal Comune di Alatri e finanziato dalla Regione Lazio -Direzione Cultura- mira alla valorizzazione dei beni culturali attraverso lo spettacolo dal vivo. Tre appuntamenti di primavera per offrire alla cittadinanza e ai visitatori un percorso tra storia, musica e spettacolo. I tre eventi anticipano la ricca stagione estiva presso il Chiostro di San Francesco, il cui programma sarà presentato prossimamente. I tre appuntamenti sono ad ingresso gratuito ed avranno luogo presso la sala “Carlo Costantini” della Biblioteca comunale “Luigi Ceci” di Alatri, all’interno del prestigioso Palazzo Conti Gentili in Piazza Santa Maria Maggiore. Il primo incontro è in programma sabato 18 aprile alle ore 18.00, ospite d’eccezione Giulio Magli, tra i massimi esponenti dell’archeoastronomia. L’appuntamento sarà dedicato alle affascinanti mura megalitiche di Alatri, tra storia, mistero e interpretazioni scientifiche che collegano architettura e astronomia. Domenica 26 aprile, alle ore 18.00, si terrà lo spettacolo dal titolo “Un gatto a tre zampe”, che proporrà un suggestivo viaggio tra musica e parole: fiabe di Gianni Rodari da “Gelsomino nel paese dei bugiardi” con voce recitante, quintetto a fiati e percussioni. Le musiche originali sono del Maestro Antonio D’Antò. Sarà un’esperienza coinvolgente pensata per tutte le età. I tre appuntamenti primaverili si concluderanno il 9 maggio alle ore 18.00, con un elegante viaggio nel tempo: un’immersione nell’atmosfera dei salotti musicali di fine Ottocento, tra le più celebri arie d’opera, aneddoti e curiosità sui grandi compositori e interpreti. Lo spettacolo presenterà arie tratte da Mozart, Verdi, Puccini e Leoncavallo. Lo spettacolo è curato da Dayana D’Aluisio, offrendo al pubblico un racconto affascinante tra musica e curiosità. L’iniziativa è promossa dal Comune di Alatri, nella persona del Sindaco Maurizio Cianfrocca e del Delegato alla Cultura Sandro Titoni, con il prezioso lavoro dell’intero Ufficio Cultura, impegnato nell’organizzazione e nella riuscita degli eventi. La direzione artistica è affidata a Valerio Germani. Tre appuntamenti che rappresentano un’anteprima significativa della stagione teatrale estiva, confermando l’impegno dell’amministrazione nel valorizzare il patrimonio storico e artistico della città di Alatri e nel promuovere occasioni di crescita culturale e condivisione di spettacoli di diverso genere e stile.