Alatri, presentato il Gruppo Sportivo dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato (A.N.P.S.).

Presso la Biblioteca Comunale “Luigi Ceci” di Alatri, si è svolta la conferenza stampa per la presentazione del Gruppo Sportivo dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato (A.N.P.S.), costituitosi da pochi mesi, con la finalità di promuovere la cultura della legalità attraverso lo sport.

All’iniziativa hanno partecipato il Vice Questore Vicario Dott. Raffaele Attanasi in rappresentanza del Questore della Provincia di Frosinone Dott. Stanislao Caruso, il Presidente A.N.P.S. Franco Spaziani ed il Sindaco della Città dei Ciclopi Maurizio Cianfrocca, per i saluti istituzionali. Luciana Cardarelli e Angelo Rossi, rispettivamente Presidente e Direttore Tecnico del Gruppo Sportivo, hanno invece descritto le attività che verranno intraprese nei prossimi mesi.

Infatti, oltre agli impegni prettamente sportivi, sono stati illustrati anche i progetti che saranno operanti nel sociale e che coinvolgeranno anche bambini che vivono in situazioni di disagio o fragilità.

La giornata si è conclusa in Piazza Santa Maria Maggiore con l’entusiasmante esibizione del Settore Karate del Gruppo Sportivo A.N.P.S., a conclusione di un bel momento di sport, aggregazione e vicinanza alle istituzioni.

Inoltre il Gruppo Sportivo sì è esibito anche in occasione del 173° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, quando le celebrazioni si svolsero, lo scorso 10 aprile, ad Anagni.