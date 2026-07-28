Alatri presenta la 55ª edizione del Festival Internazionale del Folklore “Flavio Fiorletta”

ALATRI – Sarà presentata ufficialmente sabato 1 agosto 2026, alle ore 11.00, presso la Biblioteca Comunale di Alatri, la 55ª edizione del Festival Internazionale del Folklore “Flavio Fiorletta”, uno degli appuntamenti culturali e folkloristici più attesi del territorio.

Giunto alla sua cinquantacinquesima edizione, il Festival Internazionale del Folklore “Flavio Fiorletta” rappresenta un’importante occasione di incontro tra culture e tradizioni popolari, confermandosi nel tempo come un evento di riferimento per Alatri e per l’intera provincia di Frosinone.

L’appuntamento di sabato sarà quindi l’occasione per conoscere in anteprima tutti i dettagli di una manifestazione che, anno dopo anno, continua a promuovere i valori della pace, dell’amicizia tra i popoli e della valorizzazione delle tradizioni popolari attraverso la musica, la danza e i costumi tipici.