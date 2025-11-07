Alatri, Postamat fuori uso da mesi: il Sindaco Cianfrocca segnala il disservizio a Poste Italiane

Il Sindaco di Alatri, Maurizio Cianfrocca, ha formalmente segnalato all’Ufficio Reclami di Poste Italiane un grave e persistente disservizio che interessa da mesi il Postamat dell’Ufficio Postale situato nel centro storico della città.

L’apparecchio, posizionato all’esterno della filiale di Alatri Centro, risulta infatti fuori uso da lungo tempo, impedendo ai cittadini di effettuare prelievi e altre operazioni automatiche in autonomia e in qualunque orario. Tale situazione sta causando notevoli disagi, in particolare alle fasce più deboli della popolazione, come anziani o persone impossibilitate a spostarsi verso altre filiali, sia nel territorio comunale che nei comuni limitrofi.

«La mancanza di un servizio essenziale come quello del Postamat», dichiara il Sindaco, «limita fortemente l’accessibilità per i cittadini e comporta anche un danno di immagine per la nostra città, a vocazione turistica. Numerosi visitatori si sono trovati in difficoltà durante il loro soggiorno, trovando impossibile prelevare denaro in loco. Questo non può essere un biglietto da visita accettabile per Alatri».

Il Sindaco ha pertanto richiesto a Poste Italiane un urgente intervento tecnico per il ripristino della piena funzionalità dell’apparecchio, al fine di garantire un servizio adeguato e continuativo alla comunità.