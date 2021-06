Alatri, Pompeo: “Unità attorno al nome di Fabio Di Fabio, modello vincente per il centrosinistra”

“La forza del centrosinistra alle Amministrative è stata sempre l’unità dello schieramento attorno alla figura del candidato sindaco, con il coinvolgimento attivo dei partiti, dei movimenti e delle forze civiche. Un modello vincente che ci caratterizza da sempre. Un modello che non può venir meno ad Alatri, una delle città più importanti della nostra provincia. Per questo sento il dovere di rivolgere un appello chiaro: per vincere occorre fare squadra attorno alla figura di Fabio Di Fabio”.

A dichiararlo il presidente della Provincia di Frosinone Antonio Pompeo che evidenzia: “Fabio Di Fabio è da sempre uno dei riferimenti del centrosinistra: per capacità amministrative, per esperienza, per generosità. Quando c’è stato da fare un sacrificio, lui lo ha fatto e ha dato dimostrazione di saper mettere sempre al primo posto l’interesse comune. Adesso è il suo turno, indicato dal Pd, e merita di poter concorrere alla carica di sindaco come migliore espressione del centrosinistra”.

“Per questi motivi dunque – conclude Pompeo – adesso c’è bisogno di remare tutti nella stessa direzione, dando forza e spingendo la candidatura di Fabio, proprio per consolidare lo schieramento, allargandolo attraverso il dialogo con tutte le forze che si riconoscono nel centrosinistra”.

COMUNICATO STAMPA