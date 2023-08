Alatri – “Piccoli Gesti, Grandi Crimini” 2023 campagna di sensibilizzazione

Campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono nell’ambiente di mozziconi di sigarette e altri piccoli rifiuti. (1° settembre 2023 alle ore 16:30 in Piazza santa Maria Maggiore)

Il Comune di Alatri – Assessorato all’Ambiente – ha aderito alla campagna nazionale “Piccoli Gesti, Grandi Crimini” il progetto realizzato da Marevivo in collaborazione con BAT Italia e con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che mira a sensibilizzare cittadini e Amministrazioni locali sul “littering”, ovvero l’abbandono nell’ambiente di mozziconi e piccoli rifiuti come bottigliette, tappi e scontrini, e a raccogliere dati utili per capire e prevenire il fenomeno.

Un “piccolo gesto”, quello di buttare a terra un mozzicone di sigaretta o un piccolo rifiuto, che può apparire trascurabile ma che, in realtà, causa un gravissimo danno ambientale. Ogni anno in Italia il 64% delle sigarette fumate in luoghi pubblici, tra cui parchi, giardini, piazze e strade, viene smaltito in modo improprio, abbandonando il mozzicone a terra. In Italia c’è ancora poca consapevolezza del fenomeno del littering di mozziconi e piccoli rifiuti e della necessità di arginarlo, al punto che il 40% dei cittadini ignora l’esistenza di una normativa specifica contro l’abbandono dei rifiuti di piccole dimensioni.

Il filtro di sigaretta è tra i materiali più pericolosi per l’ambiente.

Nonostante questo, molti fumatori non smaltiscono correttamente i mozziconi delle sigarette, così oggi una gran quantità di essi invade fiumi, coste e spiagge, finendo in mare. Scambiati per cibo, così come altri rifiuti quali tappi, sacchetti e piccoli pezzetti di plastica, vengono ingeriti da uccelli, pesci, tartarughe, che possono arrivare anche a morire a causa di avvelenamento da tossine o soffocamento.

APPUNTAMENTO IL 1°SETTEMBRE 2023 ALLE ORE 16,30 IN PIAZZA SANTA MARIA MAGGIORE: INFORMAZIONI SUL FENOMENO DEL ‘LITTERING’ VERRANNO DISTRIBUITI OLTRE 400 PORTAMOZZICONI TASCABILI FORNITI DA MAREVIVO IN COLLABORAZIONE CON BAT ITALIA CHI VORRA’ POTRA’ PARTECIPARE A UNA RACCOLTA DI MOZZICONI ABBANDONATI IN CENTRO STORICO.

Per info sulla campagna nazionale, è possibile consultare il sito ufficiale di #marevivo COMUNICATO STAMPA