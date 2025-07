Alatri – Perde il controllo del motociclo e finisce fuori strada. Ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza

I Carabinieri della Compagnia di Alatri (FR) hanno ritirato la patente di guida ad un 45enne per guida sotto l’influenza dell’alcool. L’uomo, alla fine del mese di giugno, mentre percorreva la SP 200 nel comune di Fumone, alla guida del proprio motociclo, perdeva il controllo del mezzo finendo la corsa fuori dalla sede stradale.Dagli accertamenti esperiti dai militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnai di Alatri, attraverso il locale ospedale, ove il conducente veniva condotto in occasione del sinistro, è emerso che questi aveva un tasso alcolemico che oltrepassava i limiti imposti dal Codice della Strada.Oltre al ritiro immediato della patente di guida, per la successiva sospensione da parte della Prefettura di Frosinone, l’uomo è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria.

foto archivio