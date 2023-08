ALATRI – PALCO LIBERO, BENE LA SECONDA EDIZIONE

Tre serate ricche di emozioni e libertà di esprimersi. Si tratta di ‘Palco Libero’ appuntamento giunto alla seconda edizione che ha visto esibirsi quarantadue partecipanti ognuno con la propria arte.

Solisti e band, cantanti, chitarristi, violinisti, ballerini, ginnasti.

“Una massiccia e spontanea partecipazione che fa comprendere – spiega il delegato alla Cultura Sandro Titoni – quanto sia importante lasciare ‘liberi’ i cittadini, di Alatri, ma non solo perché parecchi partecipanti non erano alatrensi, di poter condividere le proprie capacità, le proprie passioni, l’arte che meglio li rappresenta. Tre belle serate senza dubbio. Non posso se non ringraziare tutti, di vero cuore per la grandissima partecipazione che è andata a impreziosire il cuore di Alatri coinvolgendo un pubblico di tutte le età”.

“Un plauso sincero a tutti – commenta il sindaco Maurizio Cianfrocca- un’altra bella occasione da trascorrere insieme, momento per poter scoprire e condividere tanti talenti di cui il nostro territorio è ricchissimo. Grazie a tutti voi, grazie ai tanti ragazzi dei paesi limitrofi che hanno scelto Alatri soprattutto per il fascino della nostra meravigliosa Piazza”.

L’evento è stato promosso dal Comune di Alatri, Settore Cultura. Appuntamento al prossimo anno per una nuova edizione di “Palco libero”