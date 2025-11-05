Alatri ottiene il finanziamento regionale per la 3ª edizione di “Teatro tra storia e spiritualità”

Il Comune di Alatri è lieto di annunciare che anche per il 2026 la Regione Lazio ha riconosciuto il valore culturale del progetto “Teatro tra storia e spiritualità”, finanziandone la 3ª edizione.

Un risultato importante frutto di un grande lavoro di squadra, portato avanti con determinazione dall’Amministrazione Comunale, dal direttore artistico Valerio Germani e dall’Ufficio Cultura.

«Una notizia che ci riempie di soddisfazione – dichiara il Sindaco Maurizio Cianfrocca – perché conferma quanto la nostra città stia crescendo nella proposta culturale e nella capacità di attrarre risorse. Alatri merita eventi di qualità e “Teatro tra storia e spiritualità” è ormai un appuntamento atteso e riconosciuto».

Entusiasta anche Sandro Titoni, consigliere delegato alla cultura:

«Un altro traguardo che premia la visione e il lavoro continuo fatto in questi anni. La cultura è uno strumento di crescita e coesione, e questa rassegna ha saputo valorizzare luoghi, tradizioni e spiritualità, portando il teatro nei luoghi simbolo della nostra storia.

Inoltre, abbiamo voluto coinvolgere numerose realtà del nostro territorio, in ambito musicale, teatrale e artistico, a dimostrazione del valore straordinario delle persone che operano quotidianamente ad Alatri. Questo è un progetto che nasce dalla comunità e per la comunità».

«Sono felice che la Regione Lazio abbia creduto ancora nel nostro progetto – aggiunge il direttore artistico Valerio Germani –. Stiamo già lavorando ad un programma ricco, che confermi l’alto livello delle edizioni passate. E chissà che non ci sia qualche sorpresa speciale anche nel periodo natalizio…»

Anche il 2026, dunque, vedrà protagonista Alatri con una rassegna teatrale capace di unire bellezza, riflessione e spiritualità.