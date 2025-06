ALATRI OSPITA LA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO

È con profondo orgoglio e grande emozione che annuncio alla cittadinanza che sabato 12 luglio 2025, nella suggestiva cornice di Piazza Santa Maria Maggiore, la nostra città avrà l’onore di ospitare il Concerto della Banda Musicale della Polizia di Stato, diretta dal Maestro Roberto Granata.



Si tratta di un evento di eccezionale valore artistico e culturale, che porterà ad Alatri una delle più importanti orchestre di fiati a livello internazionale. La Banda della Polizia di Stato, da oltre 90 anni ambasciatrice della musica italiana in patria e all’estero, è composta da musicisti di altissimo profilo, provenienti dai più prestigiosi conservatori italiani. Ad Alatri la Banda si esibirà con una formazione di ben 70 musicisti. Il repertorio spazia dalle marce militari ai grandi capolavori della musica classica e contemporanea, rendendo ogni esibizione un’esperienza indimenticabile.

Per me, questo evento assume un significato particolare, non solo come Sindaco, ma anche come bandista, ho fortemente voluto e sostenuto questa iniziativa, convinto che la musica rappresenti un potente strumento di coesione, crescita e identità per la nostra comunità.

Ringrazio la Polizia di Stato per aver accolto il nostro invito e per averci dato la possibilità di vivere una serata che resterà impressa nella memoria della nostra città.

Invito tutti i cittadini, le famiglie e gli amanti della buona musica a partecipare numerosi. Un momento di sana condivisione sotto le stelle della nostra amata Alatri.”

Maurizio Cianfrocca Sindaco di Alatri