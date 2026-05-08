Alatri – Nuovo appuntamento con ‘Teatro tra storia e spiritualità’: “Al di là del loggione” – Concerto d’Opera

PROGETTO TEATRO TRA STORIA E SPIRITUALITÀ – terza edizione.

La primavera culturale di Alatri presenta un appuntamento di grande fascino: “Al di là del loggione” – Concerto d’Opera. Lo spettacolo avrà luogo sabato 9 maggio alle ore 18.00 presso la Biblioteca Comunale Luigi Ceci di Alatri.

L’evento sarà un viaggio nelle più celebri arie di Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini e Ruggero Leoncavallo, per rivivere l’atmosfera e le emozioni della grande tradizione operistica italiana ed europea. Non sarà solo un concerto, ma un vero e proprio salotto musicale: accanto alle arie, infatti, ci saranno racconti, aneddoti e curiosità sui grandi compositori e sugli interpreti dell’epoca.

Protagonista dell’evento sarà un trio d’eccezione composto da Dayana D’Aluisio, Paolo Gatti e Riccardo Balsamo.

L’appuntamento, a ingresso gratuito, rientra nel progetto “Teatro tra storia e spiritualità” – Terza Edizione, finanziato dalla Regione Lazio – Direzione Cultura, con la direzione artistica di Valerio Germani. Il progetto è curato e organizzato dal Comune di Alatri, che continua a investire con convinzione nella promozione culturale del territorio e nella valorizzazione dei beni culturali.

«Eventi come questo rappresentano un’occasione preziosa per avvicinare cittadini e visitatori alla grande musica e alla cultura dichiara il Sindaco Maurizio Cianfrocca. La nostra amministrazione continua a credere nella cultura come strumento di crescita, aggregazione e valorizzazione della città».

«Dopo tanto tempo, Alatri torna ad ospitare anche uno spettacolo dedicato alla musica lirica sottolinea il Delegato alla Cultura Sandro Titoni. È un appuntamento che abbiamo voluto fortemente perché unisce qualità artistica, tradizione ed emozione, riportando il pubblico a vivere il fascino dell’opera in una formula coinvolgente e accessibile a tutti. Continuiamo così a costruire una proposta culturale sempre più ampia e diversificata, capace di valorizzare ogni forma d’arte».

Questo appuntamento rappresenta inoltre un ponte verso la stagione teatrale estiva, che prenderà il via dal prossimo 3 luglio. Una programmazione ricca e prestigiosa, che sarà presentata prossimamente alla stampa e al pubblico. Il calendario proporrà spettacoli teatrali e musicali: dalla grande drammaturgia classica ai concerti, da eventi dedicati agli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi a spettacoli umoristici, fino a una produzione teatrale dedicata a tematiche contemporanee come l’intelligenza artificiale.

Ancora una volta, Alatri conferma la propria vocazione culturale, proponendo eventi capaci di coniugare qualità artistica, valorizzazione del patrimonio e partecipazione, in un percorso che guarda con entusiasmo alla stagione estiva.