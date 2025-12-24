Alatri, nuovi fondi regionali per Museo Civico e Biblioteca: cultura più accessibile e vicina alla comunità

Importanti contributi dalla Regione Lazio per il Museo Civico di Alatri e per la Biblioteca comunale “Luigi Ceci”. I finanziamenti, per un totale di 70.000 euro consentiranno di realizzare progetti di valorizzazione, accessibilità e promozione culturale, rafforzando due servizi strategici per la città.

Museo Civico: nuovi allestimenti, reperti e percorsi accessibili

Grazie al contributo regionale, il Museo Civico di Alatri potrà completare il proprio percorso di rinnovamento, puntando su accessibilità e innovazione. Al centro del progetto la mostra didattica “Dal villaggio alla città: le mura, l’Acropoli, i Santuari”, dedicata all’evoluzione storica della città dall’età protostorica a quella repubblicana. Il nuovo allestimento prevede pannelli accessibili, testi in linguaggio facilitato, contenuti multimediali, audio-narrazioni con voce d’attore e video in LIS, rendendo la visita più inclusiva e coinvolgente. Il finanziamento permetterà, inoltre, di acquisire e restaurare nuovi reperti archeologici e di valorizzare materiali provenienti dagli scavi cittadini.

Biblioteca “Luigi Ceci”: lettura, musica e partecipazione

Il contributo destinato alla Biblioteca comunale “Luigi Ceci” sostiene un progetto che unisce promozione della lettura, educazione musicale e formazione. Accanto alla mostra bibliografica internazionale “W la musica, le parole, le figure, le note”, sono previste attività rivolte a scuole, famiglie e cittadinanza. Tra queste, il ciclo “Meravigliose letture”, con sedici appuntamenti di letture animate per le scuole del primo ciclo, e “Il Chiostro delle Storie”, quattro serate di lettura e narrazione pensate come momenti di incontro e condivisione intergenerazionale. Il progetto è completato dalla pubblicazione di un quaderno didattico e dalla creazione di una nuova sezione dedicata alla musica per bambini e ragazzi.

«I contributi assegnati – dichiara il Sindaco Maurizio Cianfrocca – confermano l’attenzione dell’Amministrazione per la cultura come motore di crescita civile e sociale. Museo e Biblioteca sono luoghi centrali per la vita della città e per la formazione delle nuove generazioni».

«È un risultato che nasce da una progettazione seria e condivisa – aggiunge il Consigliere delegato alla Cultura Sandro Titoni – e che ci consente oggi di investire su accessibilità, inclusione e qualità dei servizi culturali. Un ringraziamento va all’Ufficio Cultura, al funzionario responsabile Antonio Agostini, alla Direttrice del Museo Civico, e a tutto il personale della Biblioteca e del Museo per il lavoro quotidiano svolto con competenza e dedizione».

Con questi interventi, Alatri rafforza il ruolo del Museo Civico e della Biblioteca comunale come luoghi di studio, ricerca e partecipazione, sempre più aperti alla comunità. Un risultato che permette di guardare con fiducia al futuro e di augurare alla città un sereno Natale e un nuovo anno ricco di opportunità culturali.