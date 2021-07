Alatri – Non in regola con le norme anti Covid, attività commerciale multata di oltre 2mila euro

In Alatri, i militari della locale Stazione, unitamente al personale Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Frosinone, hanno proceduto al controllo di un’attività di autolavaggio del luogo. Nel corso dell’attività sono state riscontrate delle violazioni relative alla mancata applicazione del protocollo per la prevenzione del contagio da Covid-19 nonché la carenza di materiale igienizzante, accertando altresì la presenza all’interno dell’attività di un lavoratore in nero. A carico del titolare sono state elevate sanzioni amministrative per euro 2.200.

