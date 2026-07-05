Alatri nel Cuore torna in campo: pronta la sfida per il Comune

L’associazione “Alatri nel Cuore” torna ufficialmente sulla scena politica cittadina e annuncia la volontà di partecipare alle prossime elezioni comunali con una propria lista civica. Un ritorno che segna il passaggio dall’impegno sociale alla proposta amministrativa, con l’obiettivo di offrire un’alternativa nel panorama politico locale.

A guidare il progetto è il presidente Daniele Grassi Bertazzi, che definisce questa scelta come il naturale sviluppo di un percorso iniziato nel 2009 e costruito attraverso anni di attività sul territorio. Nelle ultime settimane l’associazione ha promosso iniziative e incontri che hanno anticipato l’avvio di una nuova fase politica.

Secondo Grassi Bertazzi, Alatri ha bisogno di una politica più vicina ai cittadini, fondata su competenza, trasparenza e capacità di programmazione. Tra le priorità indicate figurano lo sviluppo urbano ed economico, il rilancio dei servizi, la valorizzazione dell’ospedale e delle professioni sanitarie, oltre alla prevenzione del disagio sociale e della violenza di genere, temi sui quali l’associazione ha già promosso diverse iniziative.

L’obiettivo dichiarato è quello di costruire una grande coalizione civica capace di superare personalismi e logiche di schieramento, mettendo al centro le esigenze della comunità. Con l’avvicinarsi della campagna elettorale, il ritorno di “Alatri nel Cuore” si candida così ad animare il confronto politico in vista delle prossime amministrative.