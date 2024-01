Alatri – Natale al Centro Segui la Stella, un mese magico

Dalla pista di pattinaggio sul ghiaccio, alla riapertura del Politeama, quasi sempre sold out, Nativity e tanti altri appuntamenti: è stato un Natale dalle presenze cospicue nella città dei ciclopi, i numeri portano sorriso e soddisfazione sul volto degli organizzatori, come conferma il delegato alla cultura spettacolo e al turismo del Comune di Alatri Sandro Titoni che tira le somme dopo il ricchissimo cartellone natalizio: “È stato un Natale bellissimo, non posso non ringraziare tutta la città che ha dimostrato costantemente grande partecipazione a tutte le iniziative – commenta – un bel risultato raggiunto per Alatri, con una vivace partecipazione anche di tanti turisti che hanno frequentato la città in queste festività. C’è stato un lavoro corale di tante associazioni, la Pro Loco e di tanti privati. Insomma una città intera che si è mossa e ha richiamato moltissime persone. Abbiamo registrato una grande presenza ai mercatini di Natale e agli eventi, ma non solo. Questo è stato un passo, importante, verso la direzione che stiamo cercando di portare avanti.Naturalmente – prosegue – è stato un passo che va ad aggiungersi a tanti altri piccoli tasselli, che, però, ci ha dato risposte davvero importanti. La pista di pattinaggio, fortemente voluta dal sindaco Cianfrocca, da me e da tutta l’amministrazione per dare un segnale che lo sguardo è sempre rivolto allo sviluppo del centro storico, ha avuto risultati molto positivi e soprattutto ha fatto restare ad Alatri tanti ragazzi della città fino a tarda sera.Tantissime le iniziative promosse nel periodo natalizio appena trascorso ad Alatri, pensate per grandi e piccoli. Una su tutte le bellissime luminarie che oltre a vincere il 2° posto nel contest dell’Anci Lazio hanno attirato numerose persone dai paesi limitrofi che hanno scattato originali foto che hanno fatto il ‘giro’ dei social. Ma anche i mercatini, i tantissimi laboratori pensati appositamente per i bambini e la casa di Babbo Natale con 3400 accessi nelle tre aperture, e i numerosi spettacoli hanno reso questo mese a dir poco magico.

Alatri si conferma una città a portata di tutti che vuole offrire le sue bellezze ed iniziative ai residenti e anche ai tanti turisti“.

comunicato stampa