Alatri – Natale al Centro -Segui la Stella, tantissime sorprese per le prossime festività natalizie

“Ieri mattina – domenica 3 dicembre 2023 – presso la biblioteca comunale è stato presentato il calendario 2024 della Città di Alatri che farà da cornice il prossimo anno con una splendida foto di Angelo Bianchi. Per l’occasione abbiamo presentato anche il ricco programma Natalizio che si svolgerà dall’8 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024. È stata una mattinata particolare, soprattutto è stato emozionante annunciare che quest’anno i nostri eventi si svolgeranno nel “Teatro Politeama”. Un grande risultato ottenuto grazie alla proprietà che ha sposato questo progetto, e soprattutto considera che questo luogo sia un vero patrimonio di tutta la Città di Alatri. Il primo spettacolo si terrà l’8 dicembre alle 18.30 con un concerto di un coro gospel. Il concerto chiuderà l’intenso programma della giornata che vedrà i nostri bambini cantare sotto l’albero, l’apertura dei mercatini, l’apertura della pista di pattinaggio sul ghiaccio ed l’emozionante countdown per l’accensione delle luminarie. Altra novità, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, per la prima volta nel cuore pulsante della nostra Città: Piazza Santa Maria Maggiore. Le persone potranno pattinare sotto un cielo stellato contornato da tante altre luci che illumineranno il nostro bellissimo centro storico.

Avendo a disposizione il Teatro Politeama non poteva mancare una rassegna Teatrale (considerato il grande successo delle rappresentazioni estive) che vedrà in scena spettacoli per adulti e per bambini. Il 25 dicembre nel percorso che va da Porta San Pietro a Porta San Francesco, con la rappresentazione della natività in Piazza Rosa, si potrà assistere a Nativity, un presepe vivente ambientato nella attualità. Già da qualche giorno sono attivi laboratori per i ragazzi, protagonisti nei locali del Chiostro di San Francesco, e tante attività collegate con il villaggio di Babbo Natale presso Piazza Regina Margherita.

Un periodo natalizio pensato per le esigenze che vanno dai più piccoli ai più grandi. Questi sono solo alcuni degli eventi che si svolgeranno, perché tante sono le associazioni che daranno vita alle attività programmate non solo al centro storico ma anche nelle tante contrade del territorio cittadino, segno tangibile di collaborazione e di unione. “Unione” che si è consolidata anche con i privati che supportano le tante iniziative messe in campo. La magia del Natale è anche questa, vedere che tante persone hanno come obiettivo comune far vivere la nostra città e con tanto impegno e molte volte sacrifici contribuiscono a far risplendere la nostra Alatri. Grazie a tutte le associazioni, grazie ai tanti privati, grazie alle tante persone che lavorano dietro le quinte che ci faranno vivere, ne sono certo, un Natale emozionante”.

Il delegato alla cultura Sandro Titoni

COMUNICATO STAMPA