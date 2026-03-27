Alatri – Nasce il Comitato promotore per l’Ottavo Centenario del Miracolo Eucaristico dell’Ostia Incarnata

La Giunta Comunale della Città di Alatri, su proposta del sindaco Maurizio Cianfrocca, ha approvato la costituzione del Comitato promotore per le celebrazioni dell’ottavo centenario del Miracolo Eucaristico dell’Ostia Incarnata, una delle più alte e significative testimonianze di fede della tradizione cattolica.

L’importante ricorrenza, che cadrà il 13 marzo 2028, segnerà gli ottocento anni dal mandatum “Fraternitatis tuae” di Papa Gregorio IX, documento che sancì ufficialmente il prodigioso evento avvenuto ad Alatri tra il 1227 e il 1228.

Il Comitato nasce con l’obiettivo di valorizzare, promuovere e dare risonanza nazionale e internazionale a un evento che rappresenta un patrimonio identitario, storico e spirituale di straordinaria rilevanza per la comunità alatrense e per l’intero territorio.

Fortemente voluto dal Sindaco, il progetto ha trovato immediata e convinta condivisione da parte di Sua Eccellenza Santo Marcianò, a testimonianza della profonda sinergia tra istituzioni civili e religiose nel percorso di valorizzazione del Miracolo.

Il Comitato promotore sarà composto da personalità di alto profilo culturale, istituzionale e religioso, individuate congiuntamente dal Comune e dalla Diocesi, e avrà il compito di programmare e coordinare le iniziative celebrative, culturali e spirituali legate all’importante anniversario.

Fanno parte del Comitato promotore: il Prof. Giovanni Minnucci, il Prof. Mario Ritarossi, il Prof. Romano Orgiti; il Dott. Enzo Rossi, il M° Antonio D’Antò; il Sindaco di Alatri Dott. Maurizio Cianfrocca, il Consigliere delegato alla cultura Sandro Titoni; su proposta del Vescovo diocesano Mons. Santo Marcianò: Don Valter Martiello, parroco pro tempore della Cattedrale San Paolo, e Don Luca Fanfarillo.

“La costituzione di questo Comitato rappresenta un passo fondamentale per restituire al Miracolo Eucaristico dell’Ostia Incarnata la centralità che merita nel panorama nazionale e internazionale” – dichiara il Sindaco Maurizio Cianfrocca.

“Si tratta di uno degli eventi più significativi della nostra storia, un patrimonio di fede e identità che vogliamo condividere e valorizzare con un programma all’altezza della sua importanza. Desidero inoltre rivolgere un sincero ringraziamento a tutti i componenti del Comitato promotore per la disponibilità, la competenza e lo spirito di servizio con cui hanno accolto questo incarico così significativo per la nostra comunità”.

L’Amministrazione comunale lavorerà in stretta collaborazione con la Diocesi e con tutte le realtà del territorio per costruire un calendario di iniziative capace di coinvolgere cittadini, studiosi, pellegrini e visitatori, rafforzando il ruolo di Alatri quale luogo simbolo della spiritualità e della tradizione eucaristica.