Alatri, nasce “Futuro Nazionale”: Matteo Fanfarillo guida il nuovo progetto politico

ALATRI – Un nuovo spazio di confronto, partecipazione e proposta prende forma nella città ernica. È nato infatti “Futuro Nazionale Alatri”, un gruppo che punta a diventare un punto di riferimento per il territorio, promuovendo il dialogo tra cittadini, associazioni e realtà locali.

Il progetto, che si sta costituendo in questi giorni, si presenta come un laboratorio aperto alla condivisione di idee e iniziative finalizzate alla crescita della comunità e alla valorizzazione delle identità locali. L’obiettivo dichiarato è quello di creare un luogo di confronto permanente, capace di raccogliere esigenze, proposte e contributi provenienti dal tessuto sociale della città.I principi ispiratori del movimento sono racchiusi nell’acronimo V.I.T.A.L.E.: Valori, Identità, Tradizione, Azione, Libertà ed Eccellenza. Concetti che rappresentano la base su cui il gruppo intende costruire il proprio percorso politico e civico, con una particolare attenzione al coinvolgimento attivo dei cittadini e alla promozione delle eccellenze del territorio. A coordinare questa prima fase sarà Matteo Fanfarillo, chiamato a guidare il percorso organizzativo e a favorire il radicamento dell’iniziativa nella realtà locale. Il nuovo soggetto punta a diventare un interlocutore stabile per la comunità, offrendo occasioni di partecipazione e contribuendo al dibattito pubblico sui temi più rilevanti per il futuro di Alatri. L’avvio di “Futuro Nazionale Alatri” rappresenta dunque un nuovo tassello nel panorama politico cittadino, con l’ambizione di costruire un progetto condiviso e orientato allo sviluppo del territorio.