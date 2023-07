Alatri – Movida, controllo straordinario del territorio della Polizia di Stato: i risultati

Finalità dell’attività di polizia è quella di prevenire e contrastare ogni attività illecita; controllati anche i locali pubblici interessati dalla cd movida

Nel pomeriggio di ieri, la città di Alatri è stata interessata da servizi di controllo straordinario del territorio per la prevenzione e repressione dei reati di natura predatoria, nonché quelli relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nella circostanza sono stati attenzionati soprattutto gli esercizi pubblici ubicati sul territorio cittadino, con particolare riguardo per quelli interessati dalla cd movida del centro storico.

Per l’occasione, il personale della Questura di Frosinone (Divisione Amministrativa, UPGSP, Squadra Mobile, Ufficio Immigrazione, Polizia Scientifica) è stato coadiuvato da rinforzi ministeriali con gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio ed Unità Cinofile della Squadra di Nettuno.

Inoltre ha collaborato con la Polizia di Stato anche personale ASL.

In totale, le persone identificate sono state oltre 300, di cui 17 con precedenti di polizia, mentre è verificata la regolarità di oltre 20 veicoli. Accertato il rispetto della normativa vigente per 10 esercizi pubblici della città, tra bar, VDL, sala Slot e sala raccolta scommesse:2 titolari sono stati sanzionati amministrativamente, da personale specializzato, per mancato aggiornamento della SCIA Sanitaria e per mancanza cartellonistica di divieto di fumo.

Infine nel corso dei controlli, due persone sono state trovate in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish ed una di esse è stata segnalata per i provvedimenti amministrativi del Prefetto.

