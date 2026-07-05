Alatri – Microchip gratis per i cani: il Comune scende in campo

Alatri – Un’iniziativa concreta per la tutela degli animali e per contrastare il fenomeno del randagismo. L’Amministrazione comunale di Alatri promuove una giornata dedicata alla microchippatura gratuita dei cani, in programma sabato, dalle 9.30 alle 12.30, nel piazzale del mercato di Chiappitto.

L’iniziativa è rivolta ai proprietari di cani che intendono mettere in regola i propri animali con uno strumento fondamentale per la loro identificazione e sicurezza. Il microchip, infatti, rappresenta un sistema efficace per favorire il ritrovamento degli animali smarriti e per contribuire alla lotta contro l’abbandono.

Soddisfazione è stata espressa dal consigliere delegato all’Ambiente, Mattia Santucci, che ha sottolineato come questa giornata rappresenti un ulteriore passo nel percorso avviato dall’Amministrazione per promuovere il benessere animale e la cultura del possesso responsabile.

L’iniziativa è stata organizzata con la collaborazione dell’Accademia “Kronos” e dell’Ufficio Ambiente del Comune, confermando l’impegno delle istituzioni e delle associazioni nella salvaguardia degli amici a quattro zampe e nel miglioramento della loro qualità della vita.