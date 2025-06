Alatri – Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di Via Priorini, la nota dell’assessore Roberto Addesse

“Da ieri sono in corso i lavori riguardanti la manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di Via Priorini ovvero la strada che da piazza S.M Maggiore conduce verso Porta San Francesco. Una strada molto transitata sia da autoveicoli che da pedoni e diventata molto pericolosa a causa delle molte sconnessioni presenti.

Con il presente progetto si è inteso realizzare interventi finalizzati al recupero, risanamento ed adeguamento normativo della pavimentazione, con operazioni di smontaggio e rimontaggio della pavimentazione in selci presente. In particolare si è reso indispensabile realizzare un percorso pedonale, posto al centro della strada, del tipo a gradoni necessario per superare il dislivello esistente tra il Corso Vittorio Emanuele – piazza Regina Margherita e piazza Santa Maria Maggiore. I gradoni sono necessari al fine di consentire un agevole transito ai pedoni senza compromettere il transito veicolare e soprattutto utilizzando materiale antiscivolo (basalto). I gradoni hanno un’alzata minima al fine di consentire un facilitato transito..

Il progetto di cui trattasi si inserisce nell’ambito di una ben più vasta iniziativa dell’Amministrazione volta a ripristinare la sicurezza, la salubrità dei luoghi pubblici ed a far conoscere e valorizzare l’intero territorio comunale. La strada è in declivio e la sua pavimentazione risale intorno agli anni cinquanta del precedente secolo. Il senso di marcia dei veicoli ha determinato la percorrenza della strada in discesa, dalla Piazza Santa Maria Maggiore verso Porta San Francesco. In sintesi, l’intervento in oggetto consiste nella rimozione e ricollocazione della pavimentazione esistente costituita in selci al fine di eliminare tutte le sconnessioni esistenti che causano un continuo pericolo al transito pedonale. Nello specifico, si conseguirà il ricollocamento della pavimentazione in selci nello spazio adibito al transito veicolare e lastre di basalto sia nei gradoni – tratto pedonale – che nello spiazzo adibito a piazzetta – in corrispondenza degli incroci da porsi tutti su nuovi sottofondi in cls debitamente armati con rete elettrosaldate, con le dovute pendenze e raccolte delle acque meteoriche. All’anzidetto intervento si affiancherà il rifacimento ed ottimizzazione di altri sottoservizi come la rete acque nere e bianche. Sicuramente un intervento che provocherà qualche disagio ai residenti ai quali chiediamo un po’ di pazienza”.

Comunicato stampa Roberto Addesse Assessore ai Lavori Pubblici – Comune di Alatri