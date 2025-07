Alatri – Manutenzione straordinaria al Cimitero Civico: interventi in corso e nuove opere in programma

La nota del Consigliere delegato ai servizi Cimiteriali, Sandro Vinci.

“Proseguono con determinazione gli interventi di manutenzione straordinaria presso il civico cimitero di Alatri, volti a garantire decoro, sicurezza e funzionalità a un luogo caro alla nostra comunità.

In questi giorni si sono conclusi i lavori di ripristino della copertura della Batteria Dorio, situata nella parte storica del cimitero, danneggiata dai forti venti che hanno colpito il nostro territorio all’inizio dell’anno. Questo intervento, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale, restituisce dignità a un’area di particolare valore storico e affettivo, e rappresenta un segnale concreto dell’attenzione che intendiamo continuare a riservare a questo spazio pubblico.

Parallelamente, l’Ufficio Ambiente sta provvedendo allo smaltimento della vecchia guaina rimossa durante i lavori, garantendo un’operazione in linea con le normative ambientali vigenti e nel rispetto del territorio.

Sono inoltre già in programma ulteriori lavori, tra cui il rifacimento della copertura della camera mortuaria e l’installazione di un bagno per persone con disabilità nell’area del camposanto che si affaccia su Piazzale Cherubino Toti, con l’obiettivo di rendere l’area più accessibile e funzionale per tutti i cittadini.

Dopo l’ampliamento con 24 loculi di inizio anno, sono stati stanziati i fondi per ulteriori 24 loculi.

In un’ottica di riqualificazione generale, si sta anche procedendo al rifacimento delle panchine, affinché gli spazi comuni all’interno del cimitero risultino più decorosi e accoglienti per i visitatori.

Contestualmente, stiamo intervenendo per risolvere i problemi di pressione dell’acqua, che da tempo creano disagi. A tal proposito, rivolgiamo un appello a tutti i visitatori del cimitero: è fondamentale prestare attenzione a non lasciare i rubinetti aperti, affinché l’acqua non venga sprecata e si possa garantire un servizio efficiente per tutti.

Questi interventi testimoniano l’impegno concreto dell’Amministrazione comunale nella cura e valorizzazione del patrimonio pubblico, con uno sguardo attento anche al rispetto dei luoghi della memoria e alla loro piena fruibilità”.