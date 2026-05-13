Alatri Manutenzione strade – la nota del sindaco Cianfrocca

Sono pienamente consapevole delle difficoltà e dei disagi che quotidianamente tanti cittadini affrontano a causa delle condizioni di molte strade del nostro territorio. Alatri conta centinaia di chilometri di rete viaria, distribuiti tra centro storico, zone collinari e vaste aree di campagna. Una realtà complessa che richiede interventi continui e risorse economiche molto importanti.

Desidero però che passi un messaggio chiaro. Non manca l’attenzione dell’Amministrazione verso questo problema. Al contrario, la questione delle strade rappresenta una delle nostre priorità. Purtroppo dobbiamo fare i conti con una situazione finanziaria ancora delicata. Il Comune si trova tuttora in piano di riequilibrio finanziario e questo, nei fatti, impedisce di contrarre mutui che sarebbero fondamentali per programmare interventi strutturali di rifacimento delle arterie più compromesse.

Per comprendere meglio le dimensioni del problema, basti pensare che solo per il rifacimento della strada da Bitta fino all’ospedale, via Madonna della Sanità, occorrono circa 900mila euro. In questo caso, fortunatamente, siamo riusciti a ottenere un importante contributo che consentirà di intervenire almeno in parte, i lavori inizieranno a breve.

Il Comune ha inoltre ottenuto un finanziamento regionale, grazie a un bando pubblicato dall’Arsial (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio), di 350.000 euro destinato al recupero e alla messa in sicurezza di sei arterie vicinali strategiche per il territorio. Le risorse permetteranno di risolvere criticità strutturali e di manutenzione segnalate da tempo.

Nel frattempo, attraverso una variazione di bilancio, stiamo pianificando interventi di colmatura e sistemazione di numerosi tratti stradali, per garantire maggiore sicurezza e limitare i disagi in attesa di opere più ampie. Insieme al delegato alla manutenzione Ivan Dell’Uomo stiamo monitorando costantemente le criticità e gli interventi prioritari e più urgenti.

Sappiamo bene che c’è ancora molto da fare, ma continueremo a lavorare con l’auspicio di uscire dal piano di riequilibrio finanziario già dal prossimo anno e poter finalmente programmare investimenti più consistenti per la manutenzione del nostro territorio.

Il sindaco

Maurizio Cianfrocca