Alatri, maltrattamenti in famiglia: arrestato un 43enne del posto

I militari ad Alatri, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Frosinone per maltrattamenti in famiglia a carico di un 43enne del posto, già censito per reati contro la persona, il patrimonio e l’amministrazione della giustizia.I fatti avvenuti nel comune di Alatri e risalenti allo scorso anno, si riferiscono ai frequenti litigi anche a carattere violento, ma che tuttavia non rendevano necessario il ricorso alle cure mediche, tra l’uomo ed i suoi familiari conviventi e tali da rendere necessaria l’emissione del citato provvedimento restrittivo a carico del 43enne.Lo stesso al termine delle formalità di rito, veniva accompagnato in un luogo diverso da quello di residenza dei propri familiari in regime di arresti domiciliari.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

